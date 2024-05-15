辯方申重召張劍虹作供 明裁決

黎智英

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。辯方申請重新傳召張劍虹，就「飯盒會」的群組訊息對話截圖盤問。法官屢質疑，辯方為何不能在張劍虹當初作供時提問。法官聽取陳詞後，押後至明日裁決。

審訊昨踏入第76日。黎智英由資深大律師彭耀鴻代表陳詞，強調辯方是在今年1月29日，由以從犯證人身份作供、壹傳媒前行政總裁張劍虹口中確認，「飯盒會」的討論及紀錄，是經「Slack」準備和發放。辯方之後立即詢問控方及作調查。彭耀鴻承認辯方團隊或「見林不見樹」，忽略部分環節，但指出，與該群組有關的截圖已向隨後作供的從犯證人，前蘋果副社長陳沛敏展示及發問，若辯方不能就這些資料問張劍虹，會損害被告權益，冀法庭能批准重新傳召張劍虹，就「Slack」群組截圖作盤問。

執法人員同日接受盤問 不過，法官指，黎智英有份主持「飯盒會」，亦是有關「Slack」群組的成員之一，無法相信辯方會不知道群組的存在，而是只從張劍虹口中首次得悉；何況首先帶出有關「Slack」事宜的，是辯方而非控方。辯方需要有很好的理由說服法庭，為甚麼張劍虹作供時，辯方無法展示相關截圖，又或者為何不申請暫時押後審訊，以便獲取截圖。法官強調，法庭需平衡控辯雙方及公眾利益，其中法官李運騰一度建議，既然辯方是由黎智英女兒一方取得「Slack」截圖，是否可考慮傳召她出庭作供。

控方由律政司副刑事檢控專員周天行負責陳詞，指控方已經盡本分，提出所需證據來證明本案的控罪元素，強調控方沒有「Slack」群組紀錄，因此無法給予辯方。法官聽取控辯雙方陳詞後，押後至明日上午續審，屆時會就辯方申請作出裁決。如果法庭批准申請，就會傳召張劍虹作供。另外，辯方早前表示，擬盤問5名與本案有關的執法人員，料部分執法人員會在明日作供。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹