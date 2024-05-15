港府：已促英公正處理

【本報訊】英國倫敦大都會警察局落案起訴3名涉嫌觸犯英國《國家安全法》的男子，指控他們協助香港情報機構。被控的Chung Biu Yuen與香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪為同一人，出身自香港警隊，曾任職服務質素監察部及交通總部警司。港府昨回應事件時強調駐英國辦事處日常工作需要和不同人士進行溝通，推廣香港，已經要求英國政府公正處理，確保有關職員權益受到保障，確保經貿辦正常運作。

港府續稱，經貿辦作用為推廣貿易和經濟，如有任何行動針對經貿辦本身，是侵犯香港合法的權益。中國駐英國大使館已經就事件發出聲明，指已經向英方提出嚴肅交涉，港府亦已要求英國駐港總領事提供詳細情況。

對於香港駐英經貿辦的工作，港府強調是跟當地不同人士溝通，令當地人士更了解香港的經濟和貿易商機，稱任何對特區政府的「無理指控」，均不能接受。被問到如何確保事件之後保障香港權益，政府表示經貿辦作用為推廣貿易和經濟，如有任何行動針對經貿辦本身，是侵犯香港合法的權益。

駐港公署斥捏造事端 身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀表示對事件感到震驚，認為英方指控經貿辦人員收集情報協助情報機關，對指控感到嚴重及奇怪，又指經貿辦根據基本法成立，主要為香港加強海外經貿關係，相關指控不應是有關職員的職務。

另外，外交部駐港特派員公署指英方濫用國安名義捏造事端，無視基本人權保障，任意逮捕羈押，違背法治精神，形容是赤裸裸的政治操弄；強烈敦促英方切實保障相關人員合法權益，停止打着國安旗號炮製案件、製造事端、褻瀆法治精神的卑劣行徑，以及停止干預香港事務和中國內政，否則將遭到中方堅決有力反擊。