3男涉違英國安 案情曝光

袁松彪

經貿辦經理被指付款操控 進行敵對活動 英國警方前日公布起訴3名男子涉嫌違反英國《國家安全法》，協助香港情報機構和進行外國干預。法庭文件顯示，被告的犯罪活動涉及在英國進行敵對活動來協助境外情報機構，被告Chung Biu Yuen（袁松彪）作為香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理，似乎有代表外國情報機構收集情報的職權，他委託同案被告Chi Leung Wai（衞志樑）和Matthew Trickett進行特定敵對活動，包括搜集情報、敵對監視、欺騙行為，以及強行進入目標對象的英國住址，主要目標相信是居英港人。當中袁松彪已獲准保釋。

手機藏多份監視紀錄 起訴書指，袁松彪和衞志樑的手機通訊紀錄顯示，對話曾提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼。Matthew Trickett則是任務的主要貢獻者，他的手機有多份監視任務紀錄。各被告的財務紀錄亦顯示，由衞志樑開設的「D5 Security」保安公司曾於去年6月5日至今年1月31日期間，收取3筆來自香港駐倫敦經貿辦銀行帳戶的款項，合共9.55萬英鎊（約93.2萬港元）。D5 Security收到款項後，幾乎立即再轉帳給多人，包括Matthew Trickett名下保安公司「MTR Consultancy」。

盤問紀錄可見，袁松彪被捕後接受了4次問話，他現在與妻子、子女居於英國，更指自己「比起香港更喜歡英國」。他稱與衞志樑是朋友，二人認識4年，衞志樑負責香港駐倫敦經貿辦和香港官員訪英時的保安。袁松彪交代自己在經貿辦的工作除了行政，還有保安事務，所有保安工作經由衞志樑安排。袁松彪承認曾3度向衞志樑轉帳，因為對方未能從自己的銀行帳戶進行國際轉帳。

對於有關事件，英國政府昨指已傳召中國駐英大使鄭澤光。發言人指英國外交部向鄭澤光明確指出，中國近期以英國為目標的行為模式，包括網絡攻擊、間諜活動以及懸賞通緝旅英港人，無法接受。

中國駐英國大使鄭澤光昨會見英國外交發展部官員，就英方無理指摘特區政府等錯誤行徑進一步提出嚴正交涉。鄭澤光強調香港早已回歸中國，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。中國政府打擊反中亂港分子、維護香港穩定繁榮的決心堅定不移。英方庇護被通緝的違法犯罪分子是對法治的褻瀆，沒有任何出路。

鄭澤光敦促英方立即糾正錯誤，停止干涉中國內政，停止散布所謂「中國威脅」謊言，停止反華政治挑釁，停止針對在英中國公民的任意執法，確保所有在英中國機構及人員的安全和合法權益。

中方正告英方，任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑都會遭到中方堅決反擊。英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上愈走愈遠。

外交部炮轟惡意詆毀 中國外交部發言人汪文斌昨指一段時期以來，英方不停炒作所謂「中國間諜案」、「中國網絡攻擊事件」等一系列指摘純屬無中生有，惡意詆毀，不可接受，又指對這種打着司法和國家安全旗號搞政治操弄的卑劣行徑，中方堅決反對。他續稱，中方對有關中國公民被逮捕並起訴表示嚴重關切，強烈敦促英方切實保障在英中國公民的合法權益。本報綜合報道

衞志樑 Matthew Trickett