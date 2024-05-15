燒炭病母任城巴站長 談及兒子即雀躍

【本報訊】葵芳邨前日揭發母子燒炭雙亡慘案，姓黃（59歲）女死者疑頑疾纏身，憂無力照顧患有智力障礙的姓陳（32歲）兒子，一念之差下攬子走上絕路。據悉，人稱「Can姐」的黃婦生前是城巴站長，於北角總站工作超過25年，惟今年農曆新年間，她一次工作時不適，繼而被診斷患有心臟病，之後休假至今。黃婦的同事均對事件難過及難以置信，又指女死者工作認真積極，與同事相處融洽，每次提及兒子均表現雀躍，而且不時分享自己替兒子炮製的各種美食，詎料兩母子會發生悲劇。

同事悲痛 讚工作認真 長年與黃婦共事的車長李先生，得悉對方死訊後輾轉難眠，昨日情緒未能平復下，連用餐亦難以下嚥。他指黃女平日表現樂觀，但可能較少透露心底話，想不到對方捱過疫情、撐過心臟搭橋手術，卻在最後「諗唔通」。

此外，在1999年剛入職城巴的趙先生便認識黃婦，悲劇令他大受打擊，前日歸家後「喊咗成晚」，昨亦要請假休息。他形容黃婦是好媽媽、好朋友，過去遇到社會事件或颱風暴雨等情況，她俱能妥善控制行車班次及調配車長工作，其工作能力值得佩服。

案發於本周一上午11時許，由於庇護工場職員發現陳男未有如常上班，遂聯絡黃婦胞姊了解，後者其後前往兩母子位於葵芳邨葵仁樓的單位查看並揭發悲劇。據悉，兩死者倒臥屋內同一張床，身旁放置已燒完的炭，經救護員檢驗後證實二人俱氣絕身亡。人員在場檢獲黃婦留下的遺書，內容提及她對健康問題及無力照顧兒子的擔憂，案件列作「謀殺」及「自殺」案，稍後將安排替死者進行驗屍以確定其死因。