冀獲鼓勵 調查指青年渴望聽「加油」

【本報訊】有團體進行《親子溝通、親子關係與家庭和諧》調查，以了解青年與照顧者的親子溝通情況。結果發現，孩子的年齡愈大，照顧者使用愛的語言的頻率愈低，而照顧者與孩子溝通時最常會直接付出行動，惟較少會給予讚賞肯定。另外，青年希望聽到照顧者會說出「加油」、「盡咗力就得」等鼓勵說話。團體指照顧者較頻繁對青年使用愛的語言及親子較少向對方使用暴力語言，親子關係親密度及家庭和諧度較高、親子衝突較少。

「快啲溫書」最抗拒 香港小童群益會透過問卷訪問504位8至18歲的青年及其非受薪照顧者，結果指青年渴望聽到家長對他說鼓勵說話，逾60%青年最想聽到照顧者對自己說「加油」，56.7%青年亦表示希望聽到「盡咗力就得」。相對而言，青年不想聽到照顧者對自己說「快啲溫書/做功課」（52.0%）、「唔准打機/唔准玩電話」（47.2%）、及「你睇吓人哋」（46.6%）。

該會建議家長可從建立善意溝通入手，鼓勵、讚賞、認同及肯定孩子，讓青年感到被尊重、接納、重視及擁有自主權，以推動他們嘗試新事物、克服困難及發展自己的潛力；同時避免拿孩子與別人比較，或說強人所難、控制孩子行為的說話，打擊孩子的自信心。