單親長者劏房戶或重疊 社協：扶貧指標需「精準」拿捏

香港貧富懸殊愈趨嚴重。政府提出要「精準扶貧」，對象有95萬人，包括來自劏房戶的21.4萬人、來自單親戶的21.3萬人，以及55.5萬名老人。身兼扶貧委員會委員、社區組織協會副主任施麗珊表示，該3個類別人士屬貧窮人口中較嚴重的，當中可能有重疊，例如單親或長者有可能是劏房戶。另外，這3個類別未完全涵蓋所有貧窮人士，例如在職貧窮和貧窮兒童等。

施麗珊昨在電台節目中表示，當局必須定下量度扶貧措施成效的指標及如何深化計劃，例如扶貧措施落實後一段時間，該3類群組的人口有否減少、劏房戶成功上樓的數字、單親戶的就業率是否改善、家庭收入是否提升、婦女能外出就業的比例是否提高等。

她又認為當局推出扶貧政策時要有優次，尤其現有的措施亦必須繼續並優化，包括在職家庭津貼計劃，學校託管服務等，都可以考慮擴大受眾範圍。她又提及保留貧窮線才可真正了解實際貧窮人口的數據，當局可考慮多訂數條貧窮線以作參考。

學者稱制訂絕對貧窮線助滅貧 同場另一扶貧委員會委員、中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，訂立目標群扶貧，相對只設立一條貧窮線，可以較為精準針對性訂出政策，但政府訂出的3個類別，未必每個都要幫助，例如單親未必個個都貧窮，但如單親又住劏房，則有較大機會納入需要扶助的類別。

他續稱，以往政府以入息中位數訂立貧窮線，採取的是相對貧窮的概念，難以評估滅貧的成效，因為不論下多少工夫都會有一定數目的人口處於貧窮線以下，認為如要制訂滅貧措施就要訂立絕對貧窮線，並每10年檢討一次，方能量度成本效益。

政府日前向立法會福利事務委員會提交文件指出，香港3大精準扶貧目標群組，分別是劏房戶、單親及長者戶，共有約95萬人；並指政府會從微觀角度為相關精準扶貧項目制訂績效指標，評估和比較受惠人士於參與計劃前後的變化，以補足從宏觀角度監察扶貧工作的進度和成效。