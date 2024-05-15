倘羅湖一地兩檢 港關口改動料不多

【本報訊】羅湖口岸現正規劃重建，深圳羅湖區政府考慮將香港東鐵綫引入羅湖境內，以在羅湖口岸實施「一地兩檢」。若成功實施港鐵羅湖站直達港島只需50分鐘車程。議員張欣宇昨日表示，港人熱愛北上消費，有必要將羅湖口岸的改造升級，若日後在羅湖口岸實行「一地兩檢」，形容對香港是「划算」的計劃，因為香港需要做的改動工程並不多。

張欣宇表示，有關東鐵綫引入羅湖境內的建議非全新概念，近年的北上消費熱潮令羅湖口岸平日的過關人次達15至17萬人，高峰時更可達20多萬人，故有需要將羅湖口岸改造升級，惟需要考慮應進行內部執整，或是升級實施至一地兩檢。

東鐵綫有加密班次空間 張續稱，現時東鐵綫運力足以應付長假期的人流，但過關時仍會出現樽頸，例如早前復活節假期時便出現倒灌，令月台擠滿市民。現時東鐵也有加密班次的空間，現時約3分鐘一班，但信號系統在技術上其實可以加密至約兩分鐘一班。

若羅湖口岸能實行「一地兩檢」，張認為是「划算」的計劃，因羅湖直通車本身可直上廣州，故只要深圳市政府在羅湖找到地方建設新的口岸大樓，主體工程或投資均可在羅湖完成，香港只需技術配合，毋須作太多改動工程，香港投入的資源不會特別多， 但同時可提升關口設施及市民的便利度，並釋放現有羅湖站土地空間，作商業發展。