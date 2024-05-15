首4個月 1462萬人次旅客訪港

【本報訊】訪港旅遊表現持續獲改善，香港旅遊發展局公布，4月的初步訪港旅客數字為340萬人次，較去年同期上升17%，當中內地旅客續佔最多，非內地的新市場旅客人數的增幅則最強勁。累積計算，今年首4個月錄得1,462萬人次旅客訪港，按年增加一倍。

旅發局的數據顯示，逾248萬內地旅客人次於上月來港，按年僅升7.8%；而來自其他地方旅客有近91萬人次，按年漲54%，當中短途旅客佔逾47萬，按年增68.5%；新市場旅客人次的升幅最高，達逾一倍，錄得約6萬人次。

旅發局進一步披露，受到回教齋戒月完結的帶動，來自印尼的訪港短途旅客人次按年錄得逾80%增幅；而在長途市場例如美國及加拿大，則按年分別錄得逾80%的訪港旅客增長。

推尊尚旅遊指南 體驗粵劇化妝 至於今年1至4月累計的1,462萬旅客人次中，內地旅客佔76%，共約1,118萬人次，按年升97%；非內地短途旅客則佔188萬人次，按年升約15倍；長途客則佔99萬人次。

另外，旅發局日前透露，訪港中東旅客不但消費力高，亦追求旅遊生活品味。局方因應需求，推出全新香港尊尚旅遊體驗網上指南，精選多項充滿香港特色的旅遊體驗，例如在戲曲中心享受貴賓式粵劇化妝與戲服造型；乘坐直升機探索香港等。局方並正與業界合作提升穆斯林友善旅遊配套及設施，期望吸引更多中東地區旅客來港。