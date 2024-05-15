擴個人遊 料龐大經濟收益 消費額年添15億

8市5‧27起動 旅發局200元優惠券奉送 內地日前宣布增加8個個人遊訪港城市，由今個月27日開始申請。港府昨指新增的8個內地城市均為省會，人口約3,800萬，GDP合共2.8億元人民幣，相信他們消費力及經濟收益將會非常大，預計可為本港帶來一年30萬旅客人次、12至15億元消費額，經濟增加價值約7至9億元。港府與旅發局將會準備一系列活動，包括旅發局向8個城市個人遊旅客派發200元優惠券，可於指定餐廳及商店消費，又形容環境「汰弱留強」，業界要各展所長。

除派發200元優惠券外，港府稱亦會邀請當地的旅遊業界和媒體來港，並透過內地社交媒體等推廣香港體驗和特色旅遊，以美食和盛事迎接他們。相信這次的擴張安排有多重意義，能為香港經濟增加龐大動力。

汰弱留強 業界需求變創新 港府指8個城市當中，4個城市和香港有直航，而有航空公司將會增加來往哈爾濱及烏魯木齊航班的數目和密度，相信可以進一步增加過夜旅客，又指因增加的城市與香港距離較遠，可大幅增加人均消費，又能促進香港旅遊業提速提力。港府指新增的8個城市民族和宗教多元，喜愛的景點和消費方式改變，港府呼籲業界也要隨之改變，讓香港業界應變求變、創造創新，開發新旅遊產品，又形容環境「汰弱留強」，業界要各展所長。

針對香港盛事，港府指10月香港將舉行美酒佳餚巡禮，未來數個月也有不同盛事和活動，如6月舉行的中華文化節、7月書展等；下半年盛事名單亦會盡快公布。

被問到如何優化無人機和煙火表演，港府指煙火表演因天氣關係影響，本來效果應更好，而無人機表演好評如潮，希望「做長啲、多啲」，旅發局會總結經驗，推廣這方面的活動。

根據國家出入境管理局公布，新增8個個人遊計劃的城市可赴港、澳，有關城市包括山西省太原、內蒙古自治區呼和浩特、黑龍江省哈爾濱、西藏自治區拉薩、甘肅省蘭州、青海省西寧、寧夏回族自治區銀川，及新疆維吾爾自治區烏魯木齊。

針對港人北上消費成風，香港旅遊促進會總幹事崔定邦指皆因當地物價低廉，香港一餐晚飯的價錢，足以在深圳食3次。他指在內地與香港融合的前提下，香港的物價、租金和工資勢必有所調整，才可應付深圳的競爭，但實情是深圳還要面對大灣區眾多城市的競爭，事關物價較深圳要低的內地城市亦為數不少，因此香港不宜一味鬥平，但畢竟調整的過程並不容易，反而採取高檔路線是更加可取的做法。