赴武漢考察 傳男教師嫖妓被捕 教局：一人無隨團回港 促校方交報告

【本報訊】教育局主辦的新入職教師赴內地考察團爆出負面消息，網傳天水圍一間中學任教的男教師早前參加考察團赴武漢時，懷疑因嫖妓被拘捕。教育局周一（13日）回覆查詢指，上周三（8日）至上周六（11日）赴武漢的新入職教師內地學習團如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港，該局已要求該團員及其任教的學校提交報告，又稱會嚴肅處理有關個案。不過，區內一中學致家長的函件則指傳聞並非事實的陳述。有議員則關注傳聞，望教育人員恪守教師專業操守。

日前有網上討論區發貼，轉述教師群組的一個傳聞，指一名於天水圍津貼中學任職的施姓男教師，在參加由教育局舉辦到武漢的內地考察團時，因嫖妓而被公安拘捕。據悉，該教師自香港大學化學系畢業後，於有關學校任教綜合科學科，並為中二班主任，事發後，校方已將有關教師的資料從校網移除，並將有其相關內容的校訊下架。

教育局回覆查詢指，上述內地學習團如期完結，證實有一名團員無法隨團回港，但沒披露原因。該局強調，如有教師違反專業操守，必定按既定機制嚴肅跟進。教育局及內地相關院校已就教師內地學習團制訂「學員須知」 及「學員手冊」，要求學員隨團依期出發及返港，並提醒學員須守法守規。

上周三啟程 為期4天 翻查當局資料，該局於本月8日舉辦為期4日、到訪武漢的「新入職教師內地學習團」，而本月25日，再有另一團出發到武漢。

議員朱國強表示，新入職教師內地學習團屬於專業培訓，行程緊密亦有其他教師同行，參與教師言行一般較為警惕，以往未曾聽聞同類情況。他指，恪守法治本身是教師專業操守的要求，無論身在何處，都應該遵守當地法律，而嫖娼本質是性交易，行為極不檢點及不恰當，亦有違社會普遍接受的道德標準，損害教師專業形象，相信教育局會按《教師專業操守指引》跟進。