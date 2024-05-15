涉400萬元採購詐騙案被通緝 科大前副教授 波蘭落網

【本報訊】廉政公署昨日公布，早前通緝的香港科技大學前兼任副教授楊霖龍4月底已在波蘭落網，楊涉嫌串謀兩名前供應商董事，隱瞞他於該兩間供應商的權益，進行多項採購涉款共約400萬元。楊霖龍現時面對共17項罪名，即3項串謀詐騙，違反普通法；及14項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。廉政公署會向波蘭當局提出移交楊霖龍的正式要求。

楊霖龍於2011年9月至2019年2月期間，負責進行17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司，向駿科（亞洲）製藥有限公司及高準檢驗及檢測有限公司，採購多項實驗室儀器及測試服務。但楊直接或間接擁有相關公司財務權益。

串謀控罪指，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安串謀詐騙科大，隱瞞他在駿科及高準的權益，誘使科大就上述其中3項招標及採購活動委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該兩間供應商的發票款項。餘下控罪則指，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安一同隱瞞有關楊霖龍在駿科或高準的權益，誘使科大或其附屬公司在其他14項招標及採購活動委聘該兩間供應商。上述17項招標及採購活動涉款共約400萬元。

據反腐公約 港將提移交要求 今年4月底，廉署接獲國際刑警組織通知，楊霖龍在波蘭一個國際機場被波蘭當局拘留，根據《聯合國反腐敗公約》向波蘭當局提出要求，暫時逮捕楊霖龍，並正籌備向波蘭當局提出移交楊霖龍的正式要求。《聯合國反腐敗公約》在中華人民共和國及波蘭共和國生效，並適用於香港特別行政區。