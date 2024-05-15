議員冀盡快完成改組修例 趕及換屆選舉

【本報訊】應屆社工註冊局成員於2022年上任，任期至明年1月15日，由於該局有8名成員由社工選出，界別內選舉已需幾月籌備，因此，政府要快刀斬亂麻，於今年上半年完成社工註冊局的改組修例工作，以便該局的選舉在下半年舉行，換屆工作於明年順利展開。身兼立法會福利事務委員主席的議員管浩鳴表示，社工註冊局最大的職能是監管社會工作者的質素，本身是法定機構，需公平公正地處理社工註冊及紀律聆訊。不過，目前立法會的法案委員會尚未組成，他希望修例工作盡快展開，以便社工註冊局年底進行改選。

議員鄧家彪則指，2016年曾有註冊社工襲擊執法人員的個案，雖然有人到社工註冊局投訴要求採取紀錄聆訊，而被投訴人雖遭到定罪，但最後獲得包庇，繼續保留社工資格，並且成為社工註冊局當中的成員，簡直匪夷所思，因此社工註冊局必須改革。他又批評註冊局，在發展社工專業方面沒有任何成績。尤其是有關社工的持續進修和專業分工，10多年來了無寸進，在資歷互認方面更交白卷。他希望立法會同事成立相關法案委員會，以高效及盡責態度，盡快完成修例事宜。