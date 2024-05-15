捲暴動案審訊社工獲委入局 港府：睇唔過眼

【本報訊】社工註冊局改組方案昨日閃電出台，勞工及福利局局長孫玉菡繼早前不點名批評社工註冊局，委任正由法庭處理暴動控罪的「陣地社工」成員陳虹秀加入註冊局後，昨日出席改組方案簡介會時，又以「睇唔過眼」形容事件，指本港現有兩萬多名社工，是否需要委任一名正進行暴動罪司法程序的人士？陳虹秀本人昨日則在一個電台節目表示，法庭早前曾裁決其涉及的暴動罪表證不成立，案件現已發還重審，結果未知，若現時自己被剝奪為業界出一分力的權利實在可惜。

孫玉菡昨日在簡介會上表示，雖然沒有條例訂明相關人士不能加入小組，但質疑做法是否合適及符合公眾利益。

伍銳明：需宣誓變相增政治因素 社工註冊局主席伍銳明昨日繼續有異議，他表示註冊局改組方案已成定局，當局在公布方案前未曾諮詢業界或註冊局，令人感覺倉卒，認為對社工專業有欠適當重視，又指透過增加委任成員能否反映更多不同專業意見，抑或只集中某方面意見，需要拭目以待。

他認為，社工註冊局本身作為專業團體有其專業運作方式，若加入宣誓要求變相增加政治因素，可能對部分有意加入專業團體的「有心人」造成影響。

社工註冊局委任委員范凱傑則指，申請社工註冊人士是否有國家安全罪行相關的定罪紀錄，以及界定不同罪行是否屬於危害國安，註冊局至今並無機制辨識，認為並不合理，指情況反映註冊局未能做到維護國家安全的責任，在運作決策上亦未能平衡公眾利益，政府要確保註冊局在新組成下，修補有關缺失。