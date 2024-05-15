社工註冊局多風波 改組方案火速通過

刊憲後交立會 條款加辣違國安須永久禁註冊 管理全港社會工作者牌照事務的社工註冊局遭勞工及福利局點名「5宗罪」後，政府火速推動改組工作，行政長官會同行政會議昨日通過改革社工註冊局，將向立法會提交《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，建議大幅增加委任成員，全體成員多達27人；所有成員上任前，須宣誓效忠特區和擁護《基本法》；修例文件更有加辣條款，若接獲干犯危害國家安全罪行的社工申請或續期註冊時，註冊局「必須」命令註冊主任永久剔除該申請人註冊。條例草案後日刊憲，下周三（22日）提交立法會首讀和二讀，福利事務委員會明日召開會議討論。

准犯罪者任社工 港府炮轟 勞工及福利局局長孫玉菡昨日再次質疑社工註冊局的表現，指該局沒有維護社工專業，甚至讓「10多名」涉及毒品、盜竊及藐視法庭等罪行、或有相關案底的人士成功註冊或續牌成為社工，政府已給現屆註冊局很多機會，「一忍再忍、忍無可忍」才出手改組。根據勞工及福利局向立法會提交修例建議的文件，改組後的社工註冊局委員數目將由目前15人大幅增至27人，其中14人是社工，佔最多數。當局會保持8名社工由選舉產生，其餘17人則由委任產生，另外兩名委員分別會是社會福利署署長和社署屬社工的公職人員。

當局建議新增宣誓的規定，所有註冊局成員均須符合宣誓規定，有關人士上任前必須以訂明的格式簽署註冊局成員誓言，並確認擁護《基本法》和效忠特區政府，並在局長指明的限期內把已簽署的誓言交回局長，如該人沒有在指明限期內交回已簽妥誓言，將不得擔任或繼續擔任註冊局成員職位。

如註冊社工被裁定干犯嚴重罪行，但其註冊尚未到期續期，現時《條例》並沒有賦權或規定註冊局須即時議決是否將有關註冊社工除名。文件又指出，當局建議設立新機制，賦權註冊局指示註冊主任從註冊社工的註冊紀錄冊中剔除干犯某些罪行人士的姓名。

當中包括，如有社工被裁定犯了可令社工專業的聲譽受損及可判處監禁的罪行，更有權指示將該註冊社工的姓名永久、或在註冊局認為合適的期間（不超過5年）內從註冊紀錄冊中剔除。在上述情況下，有關註冊社工可在28日內提出書面申述，以供註冊局考慮。

至於針對附表2所列的罪行，如干犯屬危害國家安全罪行、虐兒等，當局的建議更「加辣」，條文規定註冊局「必須」命令註冊主任將被裁定干犯的註冊社工從註冊紀錄冊中永久除名，除非註冊局所有時任成員另有決議；而在上述的情況下，有關註冊社工的書面申述將會不被接納。

委員增至27人 17個屬委任 就修訂需確保被裁定干犯嚴重罪行人士的社工註冊隨即被注銷一事，孫玉菡解釋，現時條例下，社工每年續牌時註冊局才審視對方有否被裁定干犯需要注銷註冊的罪行，舉例指若有社工剛剛獲批准續牌後干犯相關罪行，要等到下次續牌、即一年後才被除名，認為相關情況不妥當，故修訂加入「隨即」的要求。

談到專業自主影響，孫認為建議已平衡多方面意見，註冊局內社工依然佔多數；又指社工來源需要多元，故有部分可透過選舉產生，有部分亦可透過委任產生，「可能係知名教授或社福機構嘅社會領袖」，為社工專業發展提供更好基礎，更好顧及社會利益。

至於增至27人的原因，他解釋因註冊局工作繁多，尤其要制訂持續進修框架及要求，當中需要大量專業社工、領袖、教授、學者一齊參與，為社工未來及專業化發展提供意見；此外，社工註冊亦有很多「短板」，很多細節程序，需要委員幫手做工夫。

社聯、香港社會工作人員協會及香港社福界心連心大行動均支持當局修例建議。

社工註冊局改組及規管新建議