笑看天下：自相矛盾 問你服未

正當拉法人道危機加深之際，美國傳媒上周六透露，美國政府正在緊急阻止以色列全面入侵加薩南部城市拉法，希望透過提供高價值援助，包括幫助確定哈馬斯領導層匿藏位置、找出哈馬斯隱藏隧道，換取以方按兵不動。

以軍日前頒布新令，擴大拉法市東部等地嘅疏散範圍，疑為擴張加薩軍事行動作準備，並表示過去一星期已有30萬巴人自拉法撤走。以色列總理內塔尼亞胡上周四接受傳媒訪問時重申，必將進入拉法清剿哈馬斯殘餘武裝勢力。以色列視哈馬斯加薩領導人辛瓦爾為主要目標，然而，最新情報評估佢不在拉法市內，而是正身處汗尤尼斯嘅地道內。換言之，以軍若貿然進軍拉法，只會殺害更多無辜平民，加深拉法人道危機。

事實上，拜登對國內大學生反以色列怒潮不能無動於衷，要以哈停戰卻又無能為力，佢目前唯一能做的，就是一再警告以色列，若地面進攻拉法人口中心區，美方將停止向以方提供炮彈等武器；依家又話擬助以軍揪出哈馬斯高層，呃鬼食豆腐啦！反正吹水又冇乜蝕底！這亦正正反映拜登扭盡六壬想制止以軍再大量屠殺巴人，以免國內嘅大學生反以色列示威怒潮再擴散，咁對其競選連任始終不利。

國際刑事法院正調查以色列和哈馬斯有否違反國際人道法，可能短期內向雙方高層發出拘捕令；但白宮民主共和兩黨均表明反對國際刑事法院調查以色列，國會一批議員甚至要起草法案，威脅制裁國際刑事法院。

美國偏袒以色列已到了匪夷所思地步，其提供給以國嘅攻擊性武器如遠程導彈，明明不符合國際人權法，卻仍堅持「都不足以成為切斷武器供應以色列」嘅理由，如此自相矛盾，自欺欺人，問你服未？