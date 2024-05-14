撥亂反正：總統失言與美國排外

上回講到，雖然匈牙利已推出多項措施鼓勵國民生育，但由於該國奉行強硬的反移民政策，尤其抗拒生育率較高的中東、南亞及非洲移民，令該國人口跌勢未止，面對日益嚴重的人口老化及勞動力短缺危機。這又令人想起美國總統拜登早前的另一次失言事件。

拜登月初出席一場競選籌款晚會時，提到中國、日本，還有俄羅斯及印度的經濟出現困難，是因為它們都是排外，都是不歡迎移民。其原意應為反駁對手特朗普的反移民主張，強調美國向來是個移民國家並因而變得強大，但卻得罪了美國的忠實盟友日本和反華合作夥伴印度。再者，拜登的說法在多個方面都與事實不符。首先中國並非本質上排外，過往主要因擔心本國人口爆炸，而根本不會考慮吸納移民。現在雖然面對人口減少，但經濟放緩又擔心失業問題，也不會多想引入移民或外勞。更重要是中國經濟即使面對困難，去年GDP增長仍高於5%，比大部分廣納移民的西方國家高幾倍。

俄羅斯亦不算抗拒移民，而是其政治、經濟、氣候及近年的戰爭徵兵問題，不會有很多人想永久移居當地，但到俄國打工的中亞、中東以至中國外勞則不少。而同樣，俄國的GDP增長也高於美國。

印度確實有排外文化，甚至連本國的非印度教教徒也排斥，但該國經濟近年表現強勁，人口也仍在增長，難以理解拜登為何拉印度落水。日本出名是個排外國家，對移民或外勞都限制甚嚴。惟該國在30年前開始出現的經濟困局，主因是來自美國的打壓，這是另一個層次的排外。

事實上，美國近年處處針對來自中國的企業、貨品、科技、資金和留學生，還有日前寫過的日鋼收購案，反映美國才最為排外，自身經濟遲早受到影響。