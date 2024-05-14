冰鑑春秋：拜登別再自欺欺人

以色列進攻拉法，造成超過30萬巴勒斯坦民眾大逃亡，各方指摘美國已經成為以色列種族滅絕的幫兇。美國總統拜登卻說，若哈馬斯釋放關在加薩的人質，那加薩最快「明天」就可能停火。拜登在西雅圖的募款餐會對現場上百名出席者說：「就像我說的，一切就看哈馬斯，要是他們想放人，那我們明天就能做個了結，明天就將開始停火。」

事情真的有這麼簡單嗎？真相是哈馬斯透過中間人所提出的停火協議，全部被以色列方面否決，以色列直接表明，除非殲滅在加薩地帶所有的哈馬斯，否則就算人質悉數獲釋，以色列也不會同意永久停火。雙方談判團隊都已經離開了埃及開羅，一場浩劫已經無可避免。

美國這幾天頻頻放話，先是說以軍若進攻拉法，將拒絕提供武器彈藥，又說可提供哈馬斯高層的所在位置訊息，來換取以軍放棄進攻。但以軍用自己的彈藥進攻早就綽綽有餘，哈馬斯高層的所在摩薩德也早知之甚詳，不勞美國操心。以軍真正目的就是要將所有巴人趕出加薩，正式併吞這個地區，完成猶太復國的願望。至於這將造成多少巴勒斯坦人死傷？從來不是以色列關心的重點。

美國深知內塔尼亞胡的真正想法，也明知自己的作為就是在幫助以色列驅趕巴人，所以拜登的說詞不過是自欺欺人，試圖撇清責任，期望編織一個他已經盡一切努力阻止以色列暴行的神話。

拜登若真想阻止以色列，可以停止在聯合國安理會動用否決權，可以宣布凍結每年向以國提供的38億美元軍事援助，甚至可同意聯合國派遣維和部隊進入加薩。但美國手上明明有大把籌碼，卻選擇毫不作為，只想用幾句空話遮掩自己放任屠殺的事實，說拜登是大屠殺的共犯，誰曰不宜？