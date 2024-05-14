橫眉冷看：歐美警察與內地公安

過去幾天跟朋友一道，到湖南遊玩，回程時途經深圳灣，入境香港之前，筆者和友人卻先行走進了當地的公安派出所。我倆當然不是因犯事被捕，只是乘坐出租車到口岸下車時，朋友忙於跟我聊天，把行李箱落在車上。因為是用現金繳付車資，無法透過電子支付系統追尋剛走的車子，朋友本打算就此作罷，權當賠錢消災便是。其他出租車司機聞訊，告訴我們不必放棄，只要到派出所調動監控視頻，很快能查到行李下落。

當日恰逢母親節，關口一帶車水馬龍，為區區小事，要請動公安查看視頻，人家真會受理嗎？換作是在歐美國家，別說是一個行李箱，就是整輛汽車被盜走，追蹤信號顯示車子正在碼頭，快要被運送出境。你走去報案，當地警察往往也是愛理不理，或者推說人手不足，或者說時間趕不及，就把你打發走，你只能向保險公司索償。

內地公安的工作態度如何？友人和我都燃起好奇心，於是抖擻精神，走到深圳灣的派出所報失。公安同志馬上帶我們走進一個大房間，開動電腦，逐分鐘、逐個地段替我們搜索下車時的畫面。那時候，我與友人正聊得昏頭昏腦，究竟是在哪個位置下車，已記不清楚，要公安同志詳細搜查，朋友覺得不好意思，曾3次提出放棄，對方反倒說是職責所在，堅持要追查下去。

過了大半小時，終於找到我倆下車後步行的畫面，只是因為下車的地點剛巧在監控盲區，未能拍到車牌號碼，不過警官先生告訴我們，只要再到福田區派出所，找出上車時的視頻，遺失的行李便準能找到。朋友最終決定改天再去，但不論結果如何，內地公安的專業態度，已讓他翹起拇指，讚嘆不已。