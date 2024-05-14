筆下風雲：湧港插旗 汰弱留強

北上消費蔚然成風，人人爭相到深圳吃喝玩樂。其實，深圳食肆收費跟香港已相距無幾，一餐飯動輒三、四百塊，但港人依然絡繹不絕，究其原因，跟其服務質素直接相關。

深圳食肆容許顧客外帶食物或飲料，即使坐下堂食，一樣歡迎顧客用App下單其他食肆的出品，單這一點，香港便無法做到。不時見網上有內地旅客不知規矩，將外帶食物拿到另一食肆開餐，結果遭店員喪鬧，還被網民放上網公審。其實只是內地飲食業「走得太前」，香港人少見多怪而已。

雖說北上是潮流，但近期亦有內地食肆大舉南下香港「插旗」。例如人氣酸菜魚、咖啡、茶飲和手打檸檬茶連鎖店，其後是新派中菜，遍及旺區街舖和商場，甚至上一手食肆結業，旋即有內地品牌搶租，蔚為奇觀。一家潮汕菜過江龍以「七不收」服務承諾作招徠，成為網絡熱話，包括冷熱水不收費、餐巾紙不收費、消毒巾不收費、打包盒不收費、自帶酒水不收費、餐前小食不收費、不收加一服務費，被指挑戰香港飲食業底線。

香港網民普遍對「七不收」非常欣賞，皆因不少人都不滿本港食肆「斤斤計較」，連一杯水一張紙巾都要收錢，店員粗聲粗氣甚至不理不睬，依然要收加一，以至所謂餐前小食，不過是幾粒花生，卻收取二、三十元，也不理顧客是否想要。

有競爭才有進步，筆者當然歡迎更多優質食肆進駐本港，製造就業機會的同時，加速汰弱留強，迫使本地食肆進步。事實上，內地不少餐飲集團逆市湧至，其中一大原因，是貪香港感覺「國際化」，有利他們走出去世界其他地方。當然，亦有人認為內地集團以本傷人，一旦「平靚正」策略搶佔市場成功，就可以做其獨市生意。