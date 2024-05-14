強詞有理：青瓦台魔咒

南韓近年對華政策可謂荒腔走板，既要充當美國遏華打手，又無法捨棄中國市場，因此首鼠兩端，左右搖擺。尤其尹錫悅上台後全面倒向美國，甚至不惜跪舔日本，更是將中韓關係推入谷底，但最近卻頻頻向中國伸出橄欖枝，外長趙兌烈多次表達訪華意願之下，終於如願以償。事出反常必有妖，南韓政府出爾反爾，既要又要，說明其日子並不好過，不得不上門求中國。

自從建交以來，中韓關係一直順風順水，經貿往來日益頻繁，中國既是南韓最大貿易夥伴，也是最大順差來源國。但這些年首爾當局不知吃錯了甚麼藥，竟然把一手好牌打爛，以致陷入前所未有的困境。特別是晶片貿易方面，南韓緊跟美國禁運政策，中斷和中國的大量交易，結果受損的卻是自己。中國加大晶片研發力度，不斷取得突破，已在一定程度上實現自給自足，反觀南韓晶片一度出現嚴重滯銷，對華貿易更由順差變成逆差。美國本來答應幫南韓消化晶片，最後又是口惠實不至，老美正全力推動晶片本土化，哪會關心南韓晶片滯銷問題。充當美國遏華打手，不但沒有得到任何好處，反而蒙受巨大經濟損失，首爾當局有苦自己知。

尤其不堪的是，在最近這輪亞洲貨幣貶值風暴中，韓圜和日圓雙雙淪為重災區，成為美國重點收割對象，南韓外匯儲備更創下19個月來最大跌幅。做美國的敵人很危險，做美國的盟友更致命，首爾當局對此應有深刻體會，尹錫悅恐怕逃不過「青瓦台魔咒」。這就叫搬起石頭砸自己，誰叫你對老美唯命是從？

所以很明顯，南韓外長此時訪華，必定是有事相求，首爾當局面臨內憂外患，不得不對中國放低身段。這種首鼠兩端的國家，中國人見得多了，你要上門拜訪可以，但休想再左右逢源。當今中國不必看美國臉色，自然更不會將南韓放在眼裏，如果首爾當局不認真反思，徹底改變敵視中國的政策，即使外長上門相求，也只能白走一趟。

南韓和日本一樣，最大悲哀在於受制於美國，一切都要聽從指揮，根本沒有戰略自主可言。美國說一，日韓不敢說二，美國要遏制中國，日韓必須跟隨。中方對此心知肚明，當然不會輕易相信韓方改善關係的承諾。目前首爾正積極籌備中日韓三國峰會，到頭來恐怕又是象徵意義大於實際意義。