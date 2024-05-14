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駕駛期間暈倒 7旬翁不治

【本報訊】前晚10時許，執法人員接獲一名女子報案，指其姓馮（77歲）父親駕駛私家車，沿元朗公路往屯門方向駛至丹桂村附近時，懷疑突然暈倒。救援人員接報到場，將馮男救出車廂，他當時昏迷不醒，由救護車送往屯門醫院搶救，惜終證實不治，其死因有待驗屍後確定。
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