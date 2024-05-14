過路捱的士撞 80歲嫗清醒送院

【本報訊】昨晨8時許，一輛的士沿北角七姊妹道行駛，期間右轉入書局街時，意外撞倒一名正在橫過馬路的姓陳（80歲）婦人。陳婦受傷倒地，仍然清醒，救護員到場為她包紮，再將其送往東區醫院治理。執法部門其後向姓黃（58歲）的哥了解車禍過程，意外原因有待調查。