要聞港聞

過路捱的士撞 80歲嫗清醒送院

女事主倒地受傷。 女事主倒地受傷。
女事主倒地受傷。
【本報訊】昨晨8時許，一輛的士沿北角七姊妹道行駛，期間右轉入書局街時，意外撞倒一名正在橫過馬路的姓陳（80歲）婦人。陳婦受傷倒地，仍然清醒，救護員到場為她包紮，再將其送往東區醫院治理。執法部門其後向姓黃（58歲）的哥了解車禍過程，意外原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc