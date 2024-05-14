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大埔掃黃 劏房拘泰女

涉案泰籍女子被帶走扣查。 涉案泰籍女子被帶走扣查。
涉案泰籍女子被帶走扣查。
【本報訊】執法人員根據線報及經過深入調查之後，於昨日下午約1時在大埔區內展開打擊非法賣淫行動，期間在大榮里一唐樓劏房單位內拘捕一名36歲泰國籍女子，涉嫌「違反逗留條件」，她已被扣留調查。人員亦於單位內檢獲一批證物，包括避孕套及毛巾等。
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