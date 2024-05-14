登獅山餵狗後失聯 6旬漢筆架山魂斷

疑回程跌倒墮坡 死因有待剖驗 62歲男子潘松龍，前日向家人聲稱要登上獅子山一帶餵狗，卻在回程路上失去音信，其妻子擔心不已，苦等多時仍未見丈夫步入家門，只好報案求援。救援人員在昨晨組織隊伍，針對事主可能途經的地點進行地氈式搜索，又向公眾發出尋人啟事，但在搜救過程中，人員再收到有人懷疑昏迷倒臥於筆架山山坡的通報，隨即分派人手進行營救，其後在該處救起一名男子，相信他正是失蹤的潘男，惜其早已氣絕身亡。執法部門正就事件展開調查，不排除事主在落山時失足墮坡喪命。

執法部門在前日接報，指潘松龍懷疑在獅子山郊野公園行山時失蹤，遂於昨晨組織跨部門救援隊伍，先在紅梅谷燒烤場對開集合，並在早上8時半整裝出動，循不同路徑登上獅子山郊野公園及望夫石一帶搜索。

行山人士發現報案 與此同時，人員亦發出相片呼籲尋人，指潘男身高約1.7米，體重約60公斤、瘦身材、長面形、黃皮膚及蓄短灰髮；他最後露面時身穿白色短袖上衣、深綠色褲及黑色運動鞋，希望有其消息或曾經見過他的市民，可以向相關人員提供線索。

可惜，各方努力最終迎來最壞結果。至昨晨約11時，有行山人士致電報案，聲稱發現一名男子倒臥在附近筆架山一處山坡。救援人員帶同搜索犬趕至相關地點，並且通知政府飛行服務隊的直升機提供協助，稍後從山坡救起該名男子，將他移回麥理浩徑5段的安全位置，惟經檢驗後，證實他已經死亡。初步相信，死者正是前一日失蹤的潘男，他被發現時身上有疑似跌倒造成的傷口，其遺體將會被舁送殮房，交由法醫剖驗死因。

據了解，前日下午約1時15分，潘曾向妻子表示會登上獅子山及望夫石餵飼狗隻，其後曾交代正準備落山，惟經過一段長時間仍未返抵家中。潘妻心急如焚，多番嘗試聯絡無果，擔心丈夫出事，於是在同日報案求助，惜未能阻止憾事發生。