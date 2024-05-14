澳門消息：港婦身纏59電子產品 用胞姊證件闖關

【本報綜合報道】港婦疑冒用姊姊證件進行走私，出境澳門時被該地的執法人員查獲。澳門執法部門表示，該婦人身藏數十部手提電話及電子手錶，因神色慌張行路不自然被截查，查獲其涉嫌走私後，妄圖使用其姊證件逃避制裁被識破。

神色慌張敗露 檢舊手機電子錶 澳門執法部門昨日表示，一名婦人上周五（10日）從關閘口岸出境時，因步履蹣跚、眼神閃縮被截查，被發現身上綁藏50部手提電話及9隻電子手錶，涉嫌偷運走私，且她出示的證件與本人容貌不符，該婦在多番查問後，承認故意使用胞姊證件，收取費用協助他人偷運物品過關。

涉案婦人為香港居民，56歲。案情指，她上周五晚上經關閘口岸出境時，因步履異常，眼神迴避，在旅客檢查區遭職員截查，並被揭發將一批舊手提電話及舊電子手錶綁藏於腰部、大腿及小腿內側，試圖偷運出境。

調查期間，執法人員更發現該婦出示的往來港澳通行證，相片與本人容貌不同。經檢查該婦的隨身物品，發現其本人的香港居民身份證及回鄉證。再三查問下，該婦終承認故意使用胞姊早前交託的個人證件，冒認對方身份過關，企圖瞞騙關員。