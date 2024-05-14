消防車撞斃外籍男 司機監4周停牌

【本報訊】一輛消防車於2020年在西貢公路近白沙灣路段，撞到一名正踩單車的六旬外籍男子，單車被捲入消防車車底，男子經搶救後不治，肇事消防車司機則被控危險駕駛引致他人死亡罪，他不認罪受審，結果獲裁定危駕罪不成立，但不小心駕駛罪成，昨在觀塘法院被判監4星期，停牌12個月，以及接受駕駛改進課程。

辯方隨即就刑期申請覆核，裁判官將案件押後至5月27日再訊，並替被告索取進一步社會服務令及背景報告，被告續還押。

申刑期覆核5‧27再訊 涉案54歲被告姚志明，被控於2020年12月6日在西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛一輛消防車，引致RESTREPO Benjamin死亡。

控辯雙方承認事實指，死者是美籍哥倫比亞男子，終年約60歲，死者當日送往將軍澳醫院搶救，因身體多處受傷，證實死亡。

裁判官早前裁決時指，接納報告指被告患眼疾，對強光敏感，事發時他或受對面私家車折射的陽光影響視線，誤以為車輛正高速駛至，為了避免相撞，於是扭軚轉左，認為被告判斷可能有錯，但未構成危險駕駛，改判被告不小心駕駛罪成。裁判官昨判刑指，考慮被告駕駛行為的惡劣程度及造成的後果，認為監禁無可避免。案件編號：KTCC 920/2021