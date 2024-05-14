聲請越漢 偷渡來港藏槍販毒 換31年4個月牢獄

在10年前偷渡來港、持「行街紙」的越南籍男子，涉嫌於2020年在深水埗管有3支槍連子彈及毒品，經審訊後被裁定兩項無牌管有槍械及一項販毒罪成，昨於高等法院被重判入獄31年4個月。法官指，雖然沒有證據顯示所涉槍彈會否被使用，但被告持「行街紙」犯罪，對社會構成風險，遂額外加刑一年。

法官就兩項藏槍罪各判被告入獄12年，販毒罪判囚25年4個月，因被告持「行街紙」犯罪，對社會構成風險，遂額外加刑一年。考慮到量刑整體性，法官下令部分刑期分期執行，總刑期為31年4個月。

持行街紙犯罪 加刑1年 涉案39歲越南籍被告LE Vu Phong，報稱無業。他於2014年偷渡來港，並以免遣返聲請留港。被告被控兩項無牌管有槍械罪，控罪指他於2020年3月2日在深水埗醫局街187號閣樓樓梯間，管有一支25半自動手槍連彈匣及4粒子彈；同日在同幢大廈一樓某單位內管有5粒子彈，一支9×18半自動手槍連彈匣及兩粒子彈，以及一支6毫米半自動手槍連彈匣，而他並無持有該批槍械的管有權牌照。販運危險藥物罪則指被告在同日同地非法販運危險藥物，即406.2克冰毒及2,050克海洛英。

控方案情指，案發當日下午5時許，執法人員於深水埗醫局街187號對開見到被告，被告當時帶着一個黑色袋，人員覺得他可疑，遂上前截查，結果發現他管有一支手槍及多條鎖匙。而用鎖匙成功打開對面大廈一房間，並搜出涉案其他手槍及毒品。

本案在今年4月開審，經連日審訊後，陪審團日前裁定被告面對的兩項無牌管有槍械及一項販毒罪均罪成，法官押後至昨日判刑。案件編號：HCCC 122/2021