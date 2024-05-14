全球多地極光高照 港料無緣

梁解釋極光出現的原因，指太陽黑子是太陽表面磁場較強的地方，能量會以耀斑的形式釋放，有耀斑發生就是太陽風暴的出現。若地球剛經過相關位置，會受高能粒子的影響，出現極光現象。

干擾大氣層 或損電網

他續稱，太陽表面黑子的數目有11年的周期，今年與明年是周期的高峰，最近數個月，數目都較預測多很多，非常活躍，亦代表很多機會有耀斑爆發。大氣層會因此而受到干擾，多了地方和機會見到極光，但同時會造成不良影響，例如低軌道的人造衞星，運轉速度可能會減慢而下墜，要再調整高度。另外，飛機與地面的聯繫等高頻通訊，有機會中斷，磁場變化亦有機會影響供電網絡。