全球多地極光高照 港料無緣
【本報訊】地球受到多個日冕物質拋射過程影響，近日出現20年最強地磁暴，受此影響，全球多地出現極光。有專家指香港基本無緣看到極光，而且可能會受到太陽耀斑影響導致電子設備出現故障。
近日在英國、美國、澳洲、加拿大、日本，以及內地新疆、黑龍江和內蒙古等地上空出現絢麗極光。香港氣象學會發言人梁榮武昨在電台節目表示，難以預測這一波太陽風暴會持續多久，而外國預測香港看到極光的機會非常低。
梁解釋極光出現的原因，指太陽黑子是太陽表面磁場較強的地方，能量會以耀斑的形式釋放，有耀斑發生就是太陽風暴的出現。若地球剛經過相關位置，會受高能粒子的影響，出現極光現象。
干擾大氣層 或損電網
他續稱，太陽表面黑子的數目有11年的周期，今年與明年是周期的高峰，最近數個月，數目都較預測多很多，非常活躍，亦代表很多機會有耀斑爆發。大氣層會因此而受到干擾，多了地方和機會見到極光，但同時會造成不良影響，例如低軌道的人造衞星，運轉速度可能會減慢而下墜，要再調整高度。另外，飛機與地面的聯繫等高頻通訊，有機會中斷，磁場變化亦有機會影響供電網絡。
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