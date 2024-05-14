醫健：成視在人：人工智能快篩 秒速診斷糖尿上眼

偏遠落後地區往往因為交通及經濟受限，當地居民難以進行各式各樣的健康檢查及治療，奧比斯近年大力於低收入國家的偏遠地區引入Cybersight AI技術，利用人工智能快速篩檢技術為糖尿病患者診斷「糖尿上眼」，及早揪出個案，避免不可逆轉的視力喪失，近日，26歲的Esther便是其中一名受惠者。

Esther居於盧旺達基加利，一年前因為體重嚴重下降及經常感到口乾，求醫時被診斷患有一型糖尿病，需要服藥控制病情，她的家族也有糖尿病史。不久後，Esther便有視力模糊問題，導致她閱讀困難，甚至影響日常生活。當地的糖尿病協會最近舉辦了一個專為年輕糖尿病患者而設的健康營，她才得知糖尿有機會上眼，導致視力問題。

幸運的是，距離Esther的家僅一小時車程的地方設有奧比斯與糖尿病協會的合作診所，診所最近配備了先進的Cybersight AI篩檢，幾秒鐘就有初步診所結果。診斷結果顯示她雙眼均已有明顯糖尿病視網膜病變（俗稱糖尿上眼）症狀。對於被診斷出眼疾，Esther十分擔心：「我非常害怕失去視力，但同時亦擔心財務狀況，我知道自己要做手術。」

她及後被轉介至奧比斯在當地的合作醫院，成功獲資助接受治療手術。Esther感嘆：「要防止病情惡化，最重要先接受教育，知道相關疾病的嚴重性及影響，才能懂得處理。」她感激奧比斯的幫助令她得以挽救視力。

非洲地區病患趨增 糖尿病在全球呈現上升趨勢，任何患有糖尿病的人都有機會患上糖尿病性視網膜病變，導致不可逆轉的失明。研究顯示，糖尿病視網膜病變在撒哈拉以南的非洲地區有上升現象，可惜的是，當地平均每100萬人僅有3.7名眼科醫生。在這些地區引入AI篩檢技術有助培訓醫護人員之外，亦是有效的替代方案節省醫護人手，卻惠及更多病人。

奧比斯