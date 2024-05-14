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阿蘇火山直升機迫降 2港客傷
日本熊本縣一架觀光直升機昨日在阿蘇火山上空飛行期間引擎故障，緊急在附近迫降（圖）。機上一名機師及兩名旅客受傷。有日媒指出，兩名旅客來自香港。直升機上合共載有3人，包括一名機師和兩名乘客。據悉，57歲機師盆骨骨折、33歲女乘客腳部骨折、32歲男乘客臉部受傷 ，目前3人意識清醒。 （綜合報道）
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