3漢涉助港收集情報 遭英起訴違國安法 其中1人疑為駐倫敦經貿辦行政經理

Chi Leung Wai

【本報綜合報道】英國倫敦大都會警察局昨日宣布，落案起訴3名涉嫌觸犯英國《國家安全法》的男子，指控他們協助香港情報機構。他們於當地周一早上在威斯敏斯特地方法院過堂，3人獲准保釋。消息指，其中被控的Chung Biu Yuen與香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪為同一人，英文名為Billy的袁松彪，出身自香港警隊，曾任職服務質素監察部及交通總部警司。

案件由倫敦大都會警察局的反恐部門負責調查，英國警方日前引用《國家安全法》第27條合共拘捕11人，其中8名男子和一名女子於本月1日在約克郡被捕，翌日再分別在倫敦和約克郡各拘捕一人。警方現時落案起訴被捕的38歲Chi Leung Wai、37歲Matthew Trickett、63歲Chung Biu Yuen，指控他們協助香港情報部門及進行外國干預。其餘7男一女未被起訴，已於上周五（10日）或之前獲釋。

案件周一在威斯敏斯特地方法院過堂。Chi Leung Wai、Matthew Trickett及Chung Biu Yuen被指涉嫌在2022年12月20日至今年5月2日期間，協助外國情報機構進行訊息收集、監視和欺騙行為。此外，他們涉嫌於5月1日強行進入英國的一個住宅地址。地區法官切西奧拉（Louisa Cieciora）批准3人保釋，但必須遵守條件，包括晚上10時至凌晨5時的宵禁、每周向當地警局報到、不得離境旅行，以及要向警方通報用於上網的設備。案件於本月24日會再開庭處理。

較早前，倫敦大都會警察局反恐指揮官墨菲（Dominic Murphy）指出，今次行動與俄羅斯相關的反恐警務調查無關，警方在英格蘭多地執行搜查和拘捕行動，反恐警務網絡對於阻止境外情報機構活動至關重要，自調查開始以來，部門一直與皇家檢察署密切合作。墨菲續稱，調查仍在進行，雖然涉案者的行為令人憂慮，但他想向公眾保證不會受到任何更廣泛的威脅。

駐英使館斥無中生有 嚴重挑釁 中國駐英國大使館發表聲明，強烈譴責英方編造藉口、無理指摘香港特區政府，已就此向英方提出嚴正交涉。使館稱，英方對中方的一系列指摘，包括所謂「中國間諜案」、「中國網絡攻擊事件」等均屬無中生有、惡意詆毀。英方打着司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留，是對中方的嚴重挑釁，嚴重違背國際關係基本準則。

使館強調，香港早已回歸中國，香港是中國的香港。英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。敦促英方立即糾正錯誤，停止散布所謂「中國威脅論」，停止各種反華政治操弄，確保在英中國公民各項合法權益，並正告英方，任何想通過誣衊中國來轉移公眾視線、掩蓋自身嚴重問題的政治伎倆都注定要失敗，奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上愈走愈遠。

香港特區政府發表聲明，表示已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆；又稱已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。

Matthew Trickett 袁松彪