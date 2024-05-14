辯方：飯盒會為控方重點 經黎女兒取得紀錄

通訊軟件「Slack」記載對話內容 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。辯方申請重新傳召張劍虹作供，控方就此盤問黎智英代表律師何俊豪。何俊豪確認，知道「飯盒會」內容是控方重點，辯方是由黎智英女兒一方取得「飯盒會」會議相關紀錄。

審訊昨踏入第75日，辯方早前向法庭申請重新傳召壹傳媒前行政總裁張劍虹，就通訊軟件「Slack」的對話紀錄作盤問。控方要求盤問黎智英法律代表之一、羅拔臣律師事務所合夥人何俊豪律師。何昨確認，自2020年8月10日黎智英被拘捕後，便開始代表黎，約於2021年12月及2022年6月，律師樓收到張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏及主筆楊清奇（筆名李平）的證人陳述書及轉介高院的文件。至2022年11月及12月，律師樓先後收到控方原版及修訂版開案陳詞。何又確認，上述證人證詞及控方開案陳詞均有提及「飯盒會」事宜，他知道控方證據不包括「飯盒會」會議紀錄，包括「Slack」的對話。

控方無相關會議紀錄 控方向何俊豪指，本案原定在2022年12月開審，即最遲同年11月至12月，便知道「飯盒會」是控方重點，何同意。何俊豪之後交代有關時序，並表示今年1月17日，以從犯證人身份作供的張劍虹，在控方主問期間，談到「飯盒會」有紀錄；1月29日，辯方首次提到「Slack」軟件，得悉「飯盒會」紀錄是經「Slack」準備及發放；翌日辯方去信控方詢問有否「Slack」紀錄；2月1日控方回信說沒有；至2月26日，辯方才取得相關資料。

何指辯方是由黎智英女兒一方取得「飯盒會」會議紀錄等資料，又坦言自己處理刑事案件15年，本案涉及的文件是最多。法官則指，本次申請最關鍵的是，辯方在今年1月29日或之前，是否有足夠機會做有關查證。法庭今日會繼續處理辯方的申請。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

辯方申請重新傳召張劍虹作供。 審訊證供重點