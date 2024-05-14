深圳擬東鐵綫引入境 羅湖口岸推一地兩檢

【本報綜合報道】內地與香港兩地交流日漸頻繁，廣東省深圳市羅湖區政府日前公布，未來將進一步推進深港合作，考慮將香港東鐵綫引入羅湖境內，並在羅湖口岸實行「一地兩檢」。羅湖口岸正規劃重建，羅湖區相關部門希望與港府合作，實現深港兩地一小時無縫銜接。

實現一小時無縫銜接 羅湖區政府早前推出總面積126公頃的4個集中連片區域開發計劃，包括鄰近羅湖口岸的B1地塊，計劃將該用地打造成戰略新興產業及現代服務業的跨境合作示範園區。

羅湖區深港現代商貿業升級發展區指揮部副指揮長李乾表示，新建一個「一地兩檢」的羅湖口岸實現香港東鐵從深圳核心區羅湖直達港島核心區，只需50分鐘車程，讓兩地核心區之間的產業發展實現深度交融。

羅湖區亦會在其他3個區域推動深港產業聯動發展，區政府指出當地產業結構與香港非常相似，在金融、商貿等方面有深度合作和融合發展的優勢。羅湖區區長左金平表示，在蓮塘口岸片區聯動香港，布局供應鏈和跨境電商等貿易平台，對接香港沙嶺科創用地，協同布局發展戰略性新興產業。