大灣區規則銜接案例公布 包括港車北上
【本報綜合報道】廣東省政府新聞辦昨舉行粵港澳大灣區規則銜接機制對接典型案例新聞發布會，公布的第二批案例包括「港車北上」、「澳車北上」政策順利落地實施，高水平建設「1+12+N」港澳青年創新創業基地，創新實施粵澳貨物「一單兩報」服務，「灣區認證」推動三地質量認證規則銜接，粵港實現政務服務「跨境通辦」等。
首個商事糾紛司法指引出台
廣東省發展改革委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉，在會上公布16個大灣區規則銜接機制對接典型案例。當中還包括「灣事通」助力「三地同城、無感跨境」，首個大灣區商事糾紛司法規則銜接指引出台，廣東省人民政府在澳門首發貼標中歐《可持續金融共同分類目錄》綠色債券，橫琴口岸創新實施客貨車「粵澳聯合一站式」查驗，廣州探索科研用物資跨境自由流動新機制，深圳建立與國際標準銜接的醫院評審認證體系，珠海「小切口」立法助力澳門專業人士跨境便利執業，中山率先落地「港藥粵產」，前海率先試點推進建設領域規則與港澳銜接，南沙創新與港澳教育銜接機制，河套率先試點數據跨境交易。
朱偉提及本次遴選工作得到各地市、各部門響應，共收到有關單位申報54個案例，最終遴選出上述具先進性、創新性、示範性典型案例向媒體和公眾推介。他指出，其中5個屬要素跨境流動類，5個屬民生融合類，3個屬營商環境類，3個屬重大平台建設類，與第一批典型案例相比延續了創新價值高、示範效果好等特點，並有進一步深化拓展的新成效，規則銜接更加注重回應民眾關切。
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