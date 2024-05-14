增8市個人遊 半數無直航到港

【本報訊】上周公布內地新增8個赴港個人遊城市，使適用城市增至59個。有議員指今次開通的個人遊城市幾乎全部都沒有直航航班到港，希望政府協調機管局和航空公司，早日開通直航方便旅客，同時做好宣傳推廣。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨指運輸及物流局正與相關公司商討，希望盡快安排增加航班或新增航線等，便利旅客來港。

該議員認為措施對推動香港高質量旅遊發展有重要意義，有助振興香港經濟，對零售業市道帶來好消息，希望港府做好部署，協調旅遊業界推出優質旅遊產品，同時平衡市民需求和旅客體驗，打造香港好客之都形象，又指會繼續向內地爭取提升來港旅客的免稅額，吸引更多內地客消費，包括購買更多奢侈品。

促提前部署 做好配套接待 另一議員陳沛良亦指在8個新增城市當中，目前有4個與香港未有直航航班，希望航空公司可以盡快加開直航，並增加航班數量，政府和業界都要提前部署好人手和公共交通等各項配套，提升接待能力和服務質素，迎接巨大的遊客流量。

針對欠缺直航航班問題，楊潤雄除指運輸及物流局正與相關公司商討外，又指局方會與相關部門，並與旅遊及相關行業機構做好協調工作，讓有關城市的旅客來港時，由口岸接待到交通都能暢順，並於不同景點體驗香港的特獨旅遊特色。

至於上周六無人機表演，他指反應良好，在未來10多個月，每月都希望安排一次煙火及一次無人機表演，希望兩個項目有更多變化，令遊客或市民都能享受。