土瓜灣凌晨爆水管 多條街道成澤國

【本報訊】昨日凌晨零時許，土瓜灣漆咸道北454至456號對開地底一條直徑18吋的淡水管爆裂，大量黃泥水夾雜沙石湧出路面，沿新圍街及新柳街流向馬頭圍道，致馬頭圍道、機利士北路及庇利街等多條街道頓成澤國。爆水管位置一個巴士站牌倒下，路面遺下大量沙石及磚頭，對面一個花槽亦疑遭波及致下陷，出現一個深坑，坑內有黃泥水湧出。

街坊：巨響突停電 黃泥水湧入屋 事後附近住戶羅先生需借用抽水機將寓所積水排走，至早上仍未完成清理。他指，事發時突然聽到一聲巨響，並且突然停電，未幾大量黃泥水伴隨一陣落雨聲湧入屋內，積水約3至4吋深、淹浸至腳眼位置，屋內傢俬及電器俱被浸濕，需要破財更換，另稱同類事件「60年來未試過」。執法人員接報後到場封路，水務署職員亦趕抵現場關閉水掣，以待維修有關水管。

運輸署宣布，受水管爆裂影響，漆咸道北往尖沙咀方向、介乎馬頭圍道與新圍街之間的全線，以及馬頭圍道往尖沙咀方向、介乎浙江街與漆咸道北之間的全線一度封閉，期間多條途經巴士路線需改道行駛。