去年1938宗家暴 6個受害者1個男性

【本報訊】家暴一宗都嫌多！社會福利署近日公布最新「虐待配偶或同居情侶個案及性暴力個案中央資料系統統計報告」，當中顯示去年的家暴個案比2022年減少約6.7%，但仍有逾1,900宗；而性暴力個案的宗數則較2022年微升約1%至747宗。此外，雖然家暴和性暴力的受害人均以女性佔多，但男性亦不屬少數，尤其在家暴個案中，每約6個受害者就有一個是男性。

去年共發生1,938宗虐待配偶或同居情侶個案，當中女性受害者佔84.7%有1,642宗，而男性受害者則有296宗；暴力種類則以身體暴力為最多，佔78.8%，其次是多種暴力及精神暴力，分別佔12.8%及7.9%。此外，大部分施虐者均為受害人的配偶，佔74.6%，當中又以丈夫為最多施虐者，佔整體63.5%；而最少發生家暴的類別是同性同居情侶或前同性同居情侶，涉及此類關係個案僅14宗，佔總數0.7%。

747宗性暴力 非禮為主 在性暴力個案方面，去年共發生747宗案件，當中以女性受害者為最多，佔97.6%共729宗，男性則佔2.4%共18宗。報告指出，性暴力個案中，以猥褻侵犯（非禮）個案為主，共錄得465宗，佔總數62.2%，其次是強姦或非法性交個案，共148宗，佔總數19.8%；其他種類則以裸照恐嚇、強迫拍攝裸照，及將案主不雅照片或性愛短片公開在網上廣傳等，共錄得85宗，佔總數11.4%。而性暴力事件較多發生在公共交通工具上，佔17%、街道佔12.4%及性侵犯者的居所，佔9.1%。