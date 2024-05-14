當局：扶貧委會目標包括減貧

【本報訊】香港貧富懸殊愈趨嚴重。立法會福利事務委員會昨討論扶貧委員的工作，社福界議員狄志遠批評政府扶貧工作不精不準不到位，另一議員江玉歡提及當局的扶貧工作，除了扶助貧窮人士，會否有目標去減貧等。勞工及福利局局長孫玉菡回覆稱，雖然扶貧委員會的名稱是扶貧，但工作並不只扶貧，各個項目希望做到脫貧或減貧等目標，但不希望把委員會改名。

狄志遠批評當局的扶貧工作不精不準不到位之外，又指如果沒有「貧窮線」，將欠缺科學數據作出衡量。孫玉菡不認同扶貧工作不夠精不夠準，強調扶貧委員會希望針對目標群組做工夫。他又指「貧窮線」有明顯局限性及不妥地方，認為不應以單一指標去量度相關貧窮情況。

對於政府因應精準扶貧策略，識別出3個精準扶貧目標群組，合共約95萬人。勞工界議員周小松關注需要精準扶貧的人士當中，有多少是可以自力更生，多少人是需要更多協助。

精準扶貧 難定自力更生人數 政府指難以定出在95萬人中有多少人是能夠自力更生，但當局希望，尤其是較年輕人士，即使有領取綜援，都可以盡量能夠自力更生。

雖然多名議員指在共創明「Teen」計劃有成效，但議員鄧家彪問及當局能否進行追蹤性質的研究，了解參與的學童以及沒有參與的學童在10年間的轉變。孫指計劃設有長遠追蹤，但難以比較有參與及沒有參與計劃的學員，只能研究參與學童在參與計劃後的改變。

議員吳秋北認為社會上存在在職貧窮及長者貧窮等情況，不可以單靠共創明「Teen」計劃解決所有問題。孫回覆指當局仍有多個項目在進行，希望精準幫助有需要人士。