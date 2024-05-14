5億支援社福機構 預留1億助員工習國情 專項基金未訂KPI 憂變「吃喝玩樂旅行團」

【本報訊】去年發表的《施政報告》提出為津助福利服務的非政府機構，提供5億元的專項基金，用於員工培訓及系統提升、提高員工的專業知識等範疇。有議員關注當局會否就專項基金使用設績效指標（KPI），又擔心國情學習會變「吃喝玩樂旅行團」。另有議員質疑用一億元做國情研習「不成比例」。政府回應指當局會就個別項目作抽查，了解實際運作情況，又指最早將於5月底舉辦首個交流團。

立法會福利事務委員會昨召開會議，法律界議員林新強關注當局如何確保款項用得其所，不會變成「吃喝玩樂旅行團」。社福界議員狄志遠問及當局是否有就5億元的專項基金設立KPI，對業界是否有期望，又關注當局預留一億元作資助機構安排員工參加國情研習課程及內地交流團，佔整筆基金的20%，質疑用在國情研習的款項「不成比例」，而目前市面上均有不少基金可以申請用作國情教育，但專項基金總額只有5億元，在資源緊絀的情況下，當局為何要預留20%作國情教育。

勞工及福利局副局長何啟明回應指KPI一事上，當局會視乎機構的建議書再釐定，當局亦會委託內地的民政局協辦旅行團，如果有機構活動與建議書內容相距甚遠，當局有辦法作出跟進。

需交成效報告 自行填寫惹質疑 針對一億元作國情研習培訓課程安排，議員林素蔚問及是否有具體培訓計劃及當局如何確保資金不被濫用。何啟明指因應社福機構可能沒有舉辦交流團的經驗，因此當局會委託有相關經驗機構協助，最早會在今年5月底舉辦首個交流團。社會福利署助理署長（津貼）陳創麗回覆指機構需要提交成效報告，而機構運用撥款時需要每年向社署提交經審計的財務報告。

議員陳沛良質疑如果容許機構自行填寫成效報告會令機構「自己講自己，一定唔會有啲咩講到出嚟，唔通我攞咗你啲錢，我話做得唔好」，促直接設立KPI。陳創麗回應指機構申請基金時需要清楚列明申請目的，以及要達成的指標，當局會抽查項目了解實際運作情況。