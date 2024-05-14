改組社工註冊局爭議 港府強調不涉政治

隔空反駁誤解論 未回應會面邀約 改組社工註冊局爭議不休，更出現隔空反駁。勞福局局長孫玉菡日前點名批評社工註冊局行徑和決定，嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，並列出5大罪，社工註冊局昨解釋重申審批社工註冊機制行之有效，相信對方有誤會，邀請政府會面討論，惟孫玉菡即日反駁，指完全沒有誤解，又再炮轟註冊局的行徑「置公眾利益於不顧」，強調事件「不涉及政治」，如有改組的具體方案會適時公布。社福界議員狄志遠則認為註冊局不應為「政治角力平台」，建議改革方案可參考醫務委員會組成安排。

社工註冊局主席伍銳明昨晨在電台節目中回應事件，相信孫玉菡有誤會，已發信邀請對方會面討論，希望盡快有回覆，又指任何申請註冊人士違反《社會工作者註冊條例》附件二列出的罪行，都需要全體註冊局成員同意下，才獲註冊，國安罪行與其他罪行使用同樣原則處理，認為做法清楚並行之有效。註冊局目前正就如何完善執行方式索取法律意見，但有成員不斷提出意見，並要求法律顧問澄清，令過程用了相當長時間，重申希望謹慎處理事件。

至於涉及「陣地社工」成員陳虹秀出任註冊局紀律委員會備選委員小組惹起爭議，伍重申從未委任被控告或有案底的人士加入小組，又指香港重視無罪推定，註冊局不會因為某名人士被指有問題，就輕易剝奪有關人士的權利。

具體改組方案將適時公布 對於伍銳明提出的誤解論，孫玉菡強調清楚知悉社工註冊局的情況，當中並無誤解，形容目前有「好嚴重嘅問題」，質疑註冊局偏離公權力 ，斥目前註冊局「置公眾利益於不顧」，同時損害社工專業性，有必要完善註冊局管治，一旦有方案會適時公布，強調他提出的擔憂「不涉及政治」，當局「有必要完善佢哋（社工註冊局）嘅管治嘅」，方案會適時公布。

在孫玉菡回應事件後，伍銳明接受傳媒查詢時，指孫早前在社交平台提出的5項事件，有些資料上的掌握未必完全清楚，但強調在整個成員委任過程中，無任何人身負任何罪名或正被控告當中，又表示仍希望與局長傾談，因為局長可能聽朋友講述或看過的文字紀錄，未必完全反映全部狀況。

面對相關的爭拗，狄志遠則指註冊局不應為「政治角力平台」，強調社工註冊局作為專業團體任何改變應為促進更專業，不能單純為促進行政影響力，不能因有兩個陣營對立「我就重組佢」，去主導會議。他建議改革方案可參考醫務委員會，由大學或專業團體推薦人加入委員會，目前8個選舉產生，6個委任，一個政府官員，相信不會引起政治角力，重申作為專業團體專業人士應佔一半比例，促政府要與業界商討方案。