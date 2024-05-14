照顧唐氏症女兒 同路人街坊深明背後辛酸

【本報訊】葵芳邨葵仁樓發生母子燒炭雙亡事件，再令社會關注照顧者壓力問題，除了死者親友大受打擊，附近的街坊街里亦為之痛心。住戶李女士並不認識事主一家，但在同一屋簷下，她同樣有一名患有唐氏綜合症、需要費盡苦心照顧的28歲女兒，對於今次事件背後難以言明的苦楚，李女士更能設身處地，感同身受。

「好辛苦㗎！」李女士一肩挑起照顧女兒的責任，悠悠28年歲月，她遇過無數問題，受過無數的苦，但是關關難過關關過，她始終對女兒善盡母職，不離不棄，「辛苦」二字說得雲淡風輕，卻是身為母親不得不然的豁達；看似舉重若輕，實質是經歷太多，難以說得清楚。

倘先離世 憂女兒往後遭遇 受訪期間，李女士無論口中或心中，依然稱呼女兒是「小朋友」，她指女兒日間去庇護工場上班後，自己就會行街放鬆，喘一口氣。她坦言身為照顧者，如果身體無恙，尚可支撐得住；惟一旦有病痛在身，她就會顧慮很多事情，「佢（女兒）有病，我多嘢諗；我有病，我又多嘢諗。」李女士憶述自己去年曾經因病入院，身在病榻仍然非常掛心女兒，「如果自己身體唔好，好話唔好聽……真係望佢（子女）走先過自己。」面對疾病，李女士始終將女兒放在第一位，最怕並非撒手人寰，而是無人再為愛女遮風擋雨，不知道她往後遭遇。

李女士表示，對於照顧者所承受的困難，目前社署或其他機構的支援一定不足夠，雖然可以為有需要人士提供寄宿等服務，但是申請手續繁複費時，「唔係呢頭申請，嗰頭就有」。她希望照顧者遇上生病等突發問題時，當局可以作出特別安排，提供妥善照顧，讓當事人能夠減少煩憂，專心養病。

李女士慨嘆，如果政府多出一分力，今次事件的母親壓力較輕，可能不會「鑽牛角尖」，以致走上絕路。

據悉，李女士育有兩子一女，她早年剛與前夫離婚時亦曾經「諗唔開」，一度攜子走上大廈天台，打算將兒子拋落樓，然後相隨一躍而下。但在最後關頭，其子再次詢問母親的心意，令她開始反思自己的所作所為，是否剝奪了兒子的生存權利，經過逾一個小時的天人交戰，她才放棄尋死念頭，自此更加珍惜生命，一心一意養育3名子女。