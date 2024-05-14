憂無力照顧陷絕望 59歲患病母 32歲智障兒 燒炭雙亡

支援不足有誰幫 姨媽登門揭慘案 港府支援殘障家庭不足，再有照顧者自覺走投無路，攜子共赴黃泉！葵芳邨一名年近六旬的單親「苦媽」，懷疑因為患上心臟病，擔心自己無力照顧有智力障礙的兒子，愁腸百結解不開，最終在重重壓力下萌生死念，留下遺書攬子燒炭。由於男死者昨日無如常前往庇護工場，職員發現後通知其大姨，方由後者上門揭發悲劇，可惜已經來得太遲，無法挽救二人性命。據悉，事主兩母子同床伏屍，執法人員其後檢走炭爐等證物檢驗，案件列作「自殺」及「謀殺」處理，兩母子的死因有待驗屍確定。

未見上班 庇護工場職員起疑 消息指，女死者姓黃（59歲），任職城巴站長逾25年，她在20多年前與丈夫離異，從此與現年32歲、患有智力障礙的姓陳兒子相依為命，並於大約5年前搬入葵芳邨葵仁樓一單位。

陳平時日間在庇護工場工作，昨晨突然無故缺席，職員感到奇怪，於是聯絡其親友詢問情況。黃婦的胞姐於上午11時許收到通知後，隨即登門造訪，惟拍門一直無人回應。她乍覺不對勁，於是利用鑰匙開門，未料見到胞妹及姨甥在屋內同一張床上陷入昏迷，身旁放有已經燒完的炭爐，懷疑他們燒炭尋短，慌忙報案求助。救護員奉召趕至現場，惟經檢查後，證實二人俱已回天乏術。

「苦媽」剛確診心臟病 留下遺書 執法人員封鎖現場，並向死者親友及鄰居作出查問，了解死者生前狀況，同時召來鑑證人員協助搜證。據悉，黃婦近日被發現患有心臟病，人員在屋內發現她留下的遺書，內容亦提及她受到健康問題困擾，不排除有人因擔心無力照顧兒子，在一念之差下攬子輕生。

至昨日傍晚6時許，人員檢走大批證物離開，當中包括懷疑涉事炭爐。案件列作「自殺」及「謀殺」跟進，執法部門正循死者家庭背景、經濟及精神情況等多方向作出追查，而死者遺體則交由仵工舁走，稍後再安排法醫作詳細剖驗，以釐清兩母子的死因，至於陳男在死前是否曾被餵服藥物，亦需要進行藥理化驗方能查明。

據了解，涉事單位大約200至300呎，屋內僅得一張床，相信兩母子平日均是同床而睡。由於兩母子平日極少與街坊打招呼，鄰居都不清楚他們的狀況，只知陳男個子高大，有時會獨自乘坐電梯出入，但未曾騷擾過街坊，而他和母親感情和睦，偶爾會「手拖手」出街，未料此情此景會從此不再。

兩死者非社署社工跟進個案 翻查資料，智障人士雖然可以入讀特殊學校，並且入住宿舍，但在18歲後按規定須離校及遷出宿舍，但成人住宿服務的輪候時間非常長，他們需要在家居住並由家人照顧，過往有不少照顧者因不堪壓力，造成多宗倫常悲劇。社會福利署發言人表示，署方非常關注事件，對兩名死者離世感到十分難過。兩名死者並非社署社工的跟進個案。當區綜合家庭服務中心已聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。

城巴企業傳訊及市務部發言人回應傳媒查詢，指城巴昨日得悉公司一名女站長離世，對事件深表難過，向其親友致以深切慰問，並會為其親友提供適切協助。