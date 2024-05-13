笑看天下：大鵬展翅 制裁無效

中國近幾年的出入口貿易，令人刮目相看。遙想改革開放以後，中國的工業出口雖然不斷增加，然而相當長時間在低端消費品領域徘徊，而且以加工貿易佔主體。於90年代，國人常提到一個一想起就讓人揪心的問題：出口一億條牛仔褲，能換回一架波音飛機嗎？有人話，出口商進化到「老三樣」階級，即以服裝、家具、家電為優勢產品，可仍然具有原材料和勞動力高消耗的特徵。

時至今日，「老三樣」變成出口「新三樣」：新能源汽車、鋰電池、太陽能電池。這意味中國經濟發生了根本性變化，換了人間！當中，以科技創新能力為基礎的產品，具備咗世界競爭力，彎道超車不但是平地起驚雷，而係厚積薄發，靜水深流。正如本報「產評」指出，這些年中國致力於製造業升級改造，全面提升產業實力，中國造船業的國際市場份額已連續14年居世界第一，中國電動車產業領先全球，在太陽能板及鋰電池等領域也是手執牛耳……凡此種種，都是中國製造業實力的體現。

中國「新三樣」產品暢銷全球，美國恨得牙癢癢，在缺乏事實依據嘅情況下，極力渲染所謂中國新能源「產能過剩」論，實情中國新能源汽車不存在產能過剩問題，其中出口量最大的幾家新能源車企產能利用率都在80%以上。美國惡意炒作甚麼「產能過剩」，無非又想通過徵收關稅以遏制打壓中國「新三樣」的騰飛發展。美媒透露，拜登政府有意把中國電動車關稅由25%大增4倍至100%。然而，中國已如大鵬展翅，一飛萬里，豈是美國可以輕易打壓及制裁？中國今年首4個月汽車出口量價均增逾兩成，自動化數據處理設備及其零件進口金額更飆49.9%，反映美國制裁效用微。