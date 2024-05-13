撥亂反正：匈牙利的獨特人口政策

談及匈牙利，不得不提該國特立獨行的人口政策。匈牙利人口高峰期超過1,000萬，但如同許多歐陸國家，匈牙利人的生育率近年屢創新低，加上經濟不景和早年的政治動盪，還有加入歐盟及簽署神根公約後帶來的衝突，不少年輕匈牙利人選擇移居外地，令該國人口連續多年下降及加速老齡化。2023年的常住人口只有約960萬人，影響勞動力供應和經濟發展動能，甚或出現滅國的危機。

部分歐洲國家透過吸納移民，尤其是來自中東及非洲戰亂地區的難民來補充人口和勞動力。但歷史上先後飽受伊斯蘭勢力、共產主義無神論與美西方自由主義文化衝突摧殘的匈牙利人，認為維護本身的傳統基督教文化和民族完整性更為重要，因此支持總理歐爾班的強硬反移民政策，尤其對於信奉伊斯蘭教的有色人種。

美國前總統特朗普因主張在美墨邊境加建圍牆而聞名，其實歐爾班才是有關做法的始創者。到年前俄烏戰事引發難民危機，歐爾班一反常態，開放邊境接收了大批烏克蘭人，原因之一是為其親俄反戰立場作出政治平衡，以換取不讓西方武器經匈國邊境入烏。另一考慮是烏克蘭人大多是基督教或東正教徒，部分更與匈牙利民族有血緣關係，與本國出現宗教及文化衝突的機會較低。

另一邊廂，歐爾班政府先後推出了多項創新而極端的政策措施，來鼓勵匈牙利人生育，包括現金獎勵、送車送樓、終身免稅，以至嚴格限制墮胎和打壓同性戀等。暫時看來起到一定成效，生育率由低於1.3的歷史谷底，提高至去年的1.54，但仍然低於2.1的世代更替水平或一些廣納亞非移民的歐洲國家（因移民家庭生育率一般較高），人口危機仍未解除。