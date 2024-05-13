冰鑑春秋：用心險惡的蔡英文

蔡英文的任期僅剩下最後幾天，卻突然透過媒體放出可能特赦陳水扁的消息，有人認為這是故意在看風向，也有人懷疑這是蔡英文與賴清德的聯手拆彈策略。但只要稍微看一下特赦陳水扁要面臨的問題，就可以得知這絕非賴清德想要碰觸的課題，而是蔡英文的一條毒計。

先不說蔡英文有大把時間可以解決陳水扁特赦問題，卻始終沒有任何動作，蔡英文挑在最後十多天拋出這個議題，實際上就等於把問題丟給了賴清德。因為陳水扁被判決有罪定讞的案件固然可以特赦，但他還有好幾樁案件處於停審狀態，連審判結果都沒有的案件，請問要如何特赦？更別提陳水扁家族藏匿在海外的資金，可不止「海角7億」，光陳致中自己承認的就有20多億（新台幣‧下同），更有人認為高達百億以上，這些不法所得難道不用追回？要白白送給阿扁一家嗎？

蔡英文的權力再大，都沒任何法律依據可支持她宣布陳水扁的案件不用審判，不法所得也毋須歸還，除非硬是為陳量身打造法條。但以現時朝小野大，這種法案過關希望渺茫，至少也非短短一周內可解決，所以在此時拋出這個問題，很明顯是要大眾質疑賴清德，到底對特赦陳水扁採甚麼態度？

賴清德過去曾經支持特赦陳水扁，但到了去年競選時，不但再也不提特赦，還推動「排黑條款」，讓陳致中不能競選民意代表，使得陳水扁勃然大怒，轉向支持柯文哲。蔡英文明明知道賴清德與陳水扁交惡，卻故意臨別秋波，慫恿媒體丟出特赦話題，狠狠的將了賴清德一軍，用心着實險惡。

話題出現至今已近一周，賴清德全面迴避、不置一詞，就知道他沒打算解決這問題。未來特赦仍將是賴清德的地雷，就看哪天會真正引爆。