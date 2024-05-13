橫眉冷看：香港好運已走完？

筆者不少朋友都是專業人士，雖然近年香港經濟低迷，卻沒影響他們的收入，只是跟這些朋友飯敍聊天，其中大部分人都認為，香港回歸後最好的日子已經過去，不可能回復昔日的光輝。有的人講得口沫橫飛，有的則低頭興嘆，餐廳之外陽光燦爛，餐廳內卻儼然是山雨欲來風滿樓的樣子。

朋友知道我略懂術數，便好奇地問：「香港最好的時光，是否當真一去不返，特區的好運是否已經走完？」這問題不獨朋友們會問，很多學生也如是問我。他們既以湊趣的方式發問，在下也就以湊趣的方式作答，我說：「嚴格而言，你們就連發問的字眼也用得不對。」

若然問「特區的好運是否走完了？」那是假設香港回歸後已經行過好運，但從術數的角度看，當然不是，要是正式進入好運，可不是這樣子的，你會覺得是昂然踏上了另一台階。以中華人民共和國為例，自從1992年鄧小平南巡之後，國勢便異乎疇昔，雖然期間仍稍有顛簸，但大體而言，也可算是春風得意馬蹄疾，道路更是愈走愈寬，這樣子才叫行好運。

自從1997年回歸後，香港其實從未正式走過順運，最先是碰上金融風暴，2003年又遇上「沙士」疫情，疫情後復甦尚未喘定，2008年便要面對金融海嘯，至2014年，更爆發「佔中」事件，若論2019年至今，更不消說了。術數家用八字推算人的命運，假如香港特區的命運也可以用八字推算的話，我們根本尚未入過好運，既然未入過，好的景況當然會在後頭。過去一年，香港整體運勢已比最差的時候略有好轉，但是要明顯轉運，須待至2025年隆冬之後。至於所謂的「得祿」大運嘛，那卻是2040年以後的事了。