強詞有理：對美以說不

聯合國特別大會以大比數通過決議，同意巴勒斯坦成為聯合國會員國，要求安理會重新考慮。投票結果是：143票贊成、9票反對、25票棄權，國際主流民意彰彰明甚。雖然這並不表示巴勒斯坦正式入聯，根據《聯合國憲章》，接納新會員國需先由安理會推薦，再經過全體大會投票決定，而之前美國已在安理會以一票否決，這次勢必又會阻撓，巴勒斯坦入聯仍遙遙無期。但不管怎麼樣，聯合國大會壓倒性多數的投票結果，已充分反映人心向背，表達了國際社會對美以沆瀣一氣的強烈憤慨。

最令老美尷尬的是，眾多西方盟友在這次投票中並沒有聽從指揮，連最忠實的附庸英國也只是投了棄權票，法國甚至投了贊成票。這說明一個道理，得道多助，失道寡助，面對大是大非問題，即使是美國的親密盟友，也不敢公然與國際社會為敵。以色列常駐聯合國代表埃爾德安將《聯合國憲章》投進小型碎紙機，以示對今次投票結果的不滿。其實，以色列在加薩犯下種族滅絕暴行，全世界都看得清清楚楚，埃爾德安這番表演反而暴露以色列極右政權的蠻橫霸道。

以色列之所以蠻橫霸道，皆因有美國毫無底線的支持。在歷來聯合國安理會涉及以色列的決議中，美國已使用數十次否決權予以保護，而巴勒斯坦之所以遲遲無法入聯，也正是因為美國一再無理阻撓。難為華府之前曾公開表示支持兩國方案，何其虛偽。

更好笑的是，美國國務院日前煞有介事向國會提交報告，指以色列軍方在加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法，同時又指華府沒有完整資料進行評估，難以作出結論云云。老美自相矛盾，語無倫次，恐怕連自己也不知道自己想表達甚麼。實際上，以色列利用美國提供的武器濫殺無辜，已明顯觸犯種族滅絕罪行，豈止違反國際人道法而已。

有美國護航，以色列有恃無恐，國際社會無可奈何，即使聯合國大會大比數通過決議，也改變不了任何事實。但凡事皆有代價，以色列肆意妄為，無異於與全世界為敵，美國助紂為虐，也必將賠上自己的國際形象。今時今日，如果還有人認為美國是「民主燈塔」，是在維護自由人權，其頭腦必定有問題。許多國家懾於美國霸權，也許敢怒不敢言，惟隨着世界進入多極時代，必然會有更多國家對美國說不。