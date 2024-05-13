坦言集：中國大戰略

中美矛盾，中國的對策還是以靜制動。

一方面盡量避免與美國有真正的衝突，先整頓內部，重整疫情後的經濟，並擴軍備戰，不讓美國有可乘之機。在防衞方面，積極和主動把防衞線拉開，伸展到美國第一島鏈以外，給予壓力，也給中國的防衞多點周旋空間。

另方面是遠近都結交，近鄰採人類命運共同體的戰略，利益與共，建立以經濟共同發展為基礎的防衞圈。更遠的採全面戰略夥伴關係，打破美國的圍堵，同時進逼美國的勢力範圍，反施壓力。最突出的例子在吉布提設置海軍後勤基地，或許不是如印度所指的中國珍珠鏈海港體系的布局，但突入東非的戰略位置，面對蘇彝士運河、波斯灣，乃至南下東非航線，緊壓美國的軍事基地，在戰時可發揮巨大的對美國海外軍事布局的牽制作用。

但中國的戰略最關鍵還是一帶一路倡議，以經貿投資作主導，既幫助一些貧窮國家翻身，老撾便是最明顯例子；又打通國際貿易通道，衝擊歐美列強原本控制的通道，使它們沒法繼續以這些通道來控制國際貿易，賺取暴利。中國在雅典港口比雷埃夫斯，和替埃及新建蘇彝士港都是目的在擴大東地中海的航運據點，連接上匈塞鐵路，利用原有鐵路構建巴爾幹絲路，使中歐貨運不用穿過地中海在荷蘭、比利時等港口上岸才進歐洲，恢復原本東地中海連接中東、歐洲的主運輸作用，使中歐貨運交通更為暢順。

中國在東地中海地區正試圖扮演幾世紀前意大利城邦（威尼斯、熱那亞）的角色，振興地區經濟。若成功，荷蘭、比利時及大西洋東岸港口群便大受打擊，也從而削弱這些曾雄霸天下國家的力量。把歐洲的經濟重心轉回中歐、東歐，這屬於歷史性的轉變。

在此以外，即使烏克蘭戰爭難料結局，傳統絲綢之路的北端受壓卻回復至南路，從中亞出中東至歐洲，大可重振這一區域帶的經濟。當然，以色列是一變數。但中國拉攏伊朗、沙特阿拉伯和解，安排巴勒斯坦兩大派別談判，都是用和解的政治手段來解決中東近百年的矛盾。如伊拉克、敍利亞戰後重建，中國經濟力量會是主力。若以色列政權更替，戰禍抑止，中國與俄羅斯更可助以巴和平共處的政治安排、經濟合作。

這是外交的大格局，相信大可打敗美國的新冷戰企圖。