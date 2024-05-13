海面3包裹 藏值3700萬可卡因

【本報訊】上周六下午近5時，執法部門接報指距離東平洲碼頭對開約一公里海面，發現有一個可疑盒子漂浮。人員接報到場，在海面撈起3個包裹，發現內裏共有19件、每件體積約25厘米長、10厘米闊及3厘米高的可疑物件。人員展開調查，該批可疑物件共重37公斤，相信懷疑是可卡因，市值3,680萬元，人員隨即檢走作進一步化驗。

上月4度檢獲毒品

本港上月4度先後在泳灘或石灘檢獲毒品。21日下午2時許，西貢蚺蛇灣千溪海岸劍龍石近岸石灘上，行山人士發現13盒內有可疑白色粉末的包裹。人員經調查後，相信該些包裹內有共重約15公斤懷疑可卡因，總市值約1,500萬元。20日下午近5時，大嶼山芝麻灣道貝澳泳灘發現一個內藏懷疑可卡因粉末的包裹，該些粉末重約1,000克，市值約110萬元。9日上午9時許，荃灣麗都灣泳灘離岸約10米海面發現一個綠色膠桶，內藏8個懷疑可卡因粉末的包裹，重約8公斤，市值約800萬元。4日下午4時許，赤柱舂坎角泳灘檢獲19公斤、市值約1,900萬元的可卡因包裹。人員不排除有毒販將可卡因包裹與浮標綁於一起掟入海中，再發送其定位予接頭人接收毒品。