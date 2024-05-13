載女炒車揭酒駕 鐵騎士吹爆波扣查

酒後駕駛，累己害人！西九龍公路前晚發生私家車及電單車相撞事故，不但造成鐵騎士及同行女乘客受傷，而且前者被證實酒精濃度超標，同時惹上官非。大約4小時後，粉嶺公路亦發生類似車禍，造成一名貨車司機受輕傷，執法人員到場調查時，察覺涉事私家車司機一身酒氣，繼而揭發他懷疑酒駕，當場將其拘捕。另外，東九龍及新界南兩總區執法部門在近日展開打擊交通違例行動，累計拘捕24人。

前晚11時許，一輛私家車及一輛電單車順序沿西九龍公路往昂船洲大橋方向行駛，當駛近長沙灣青沙公路交界時，私家車因應路障收慢車速，惟尾隨電單車懷疑收掣不及，撞向私家車車尾。意外中，姓吳（32歲）鐵騎士及姓黃（36歲）女乘客分別手、腳及頸痛，俱由救護車送醫，姓趙（59歲）私家車司機並無受傷，在場助查。人員經初步調查，吳男未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，他已被扣留調查。

至昨日凌晨約3時半，一輛私家車沿粉嶺公路駛向元朗，途經上水太平邨對出時，後方的中型貨車亦疑收掣不及，導致兩車首尾相撞。車禍造成姓鄭（45歲）貨車司機腳部受傷，需要送院治理；至於姓李（41歲）私家車司機雖然無恙，惟人員留意到他身有酒氣，經測試後證實其體內酒精濃度超標，繼而將他拘捕帶走。

交通違例 東九新界南拘24人 另一方面，東九龍總區執法部門在上周五及上周六展開打擊交通違例行動，一共拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告。行動期間，人員在觀塘創業街近巧明街發現一輛私家車行駛期間搖擺不定，另於黃大仙彩虹道截查兩輛私家車，經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕3名男司機（38至45歲）。

此外，人員於觀塘繞道發現一輛私家車超速行駛，並在車群中穿插，最後在將軍澳景嶺路近彩明街成功將其截停，以涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」拘捕姓黃（27歲）男司機；觀塘創業街則截獲一輛可疑私家車，以涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕姓黃（38歲）男司機。上述5人已獲准保釋候查，須於6月上旬報到。

而在上周六起一連兩日凌晨，人員於新界南區主要幹道設置路障，打擊毒後及酒後駕駛罪行，拘捕18名本地男子及一名巴基斯坦漢（21歲至49歲），分別涉嫌「酒後駕駛」、「沒有提供呼氣樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「違反學習駕駛執照條件」及「欠交法庭罰款」等罪名。其中在昨日凌晨，人員在荃灣海興路截查一輛輕型貨車，從車內搜出小量懷疑大麻，至於21歲巴裔男司機亦未能通過快速口腔液測試，涉嫌「藏毒」及「毒後駕駛」被捕。

行動中，人員同時就各項交通違例事項發出21張定額罰款通知書，並揭發5輛汽車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將它們拖往汽車扣留中心檢驗。